РИАМО - 18 мар. Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Ирины Гаращенко, матери брошенного в захламленной квартире ребенка, 27 марта, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Савеловского суда Москвы.

«На постановление Савеловского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу от 12 марта 2019 года в отношении Ирины Гаращенко поступила апелляционная жалоба. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено в Московский городской суд на 27 марта 2019 года в 09:30», - сказал собеседник агентства.

Ранее в квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствовали социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать Ирина Гаращенко отсутствовала дома несколько дней. Ребенка доставили в больницу, мать арестована. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство ребенка. Прокуратура обратилась в суд с требованием лишить Гаращенко родительских прав.

После больницы девочка продолжит адаптацию в Центре патологии речи и санатории, ее психологическое развитие очень сильно нарушено.