РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В семи домах микрорайона Климовск в подмосковном Подольске во вторник временно приостановят подачу электроэнергии из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«По информации Подольских электросетей, 19 марта в микрорайоне Климовск будут выполняться ремонтные работы на подстанции №628. На время проведения работ, с 09:00 до 13:00, не будет подаваться электроэнергия в многоквартирные дома по адресам: улица Ленина, дома №№15/2, 17, 19; улица Ихтиманская, дом №4; улица Железнодорожная, дом №3; Почтовый переулок, дома №№8, 10», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.