РИАМО - 18 мар. В подъезде дома №76 по Юбилейному проспекту в Химках привели в порядок электрооборудование, работы были проведены после жалобы жительницы в Госжилинспекцию Московской области, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В адрес Госжилинспекции региона поступило обращение от жительницы многоквартирного дома №76 по Юбилейному проспекту в Химках. Она сообщила, что управляющая компания ненадлежащим образом содержит общедомовое имущество. Инспекторы оперативно выехали на проверку для выяснения обстоятельств.

«В ходе выездной внеплановой проверки инспекторы установили, что в подъездах №№1,2,4 слаботочные провода не убраны в короба. Кроме того, был выявлен факт отсутствия закрепления осветительной установки на лестничной площадке между 9 и 8 этажами подъезда №4», – отметил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По его словам, тем самым УК не были соблюдены элементарные требования минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.

ООО «Добрый город», управляющая данным жилым домом, получила предписание об устранении всех выявленных нарушений в кратчайшие сроки. В адрес ответственного должностного лица УК был составлен административный протокол о правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований.

«Контрольная проверка исполнения предписания показала, что сотрудники управляющей организации выполнили необходимые мероприятия по приведению общедомового имущества в надлежащее состояние», – добавил Соков.

Он уточнил, что на данный момент дело о совершении административного правонарушения по-прежнему находится на рассмотрении в мировом суде. Этого можно было бы избежать, если бы УК своевременно исполняла свои обязательства перед собственниками жилья, не дожидаясь проверки Госжилинспекции.