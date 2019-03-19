РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 мар. В поселении Малаховка подмосковных Люберец во вторник проведут мастер-класс для членов юнармии по киокусинкай карате.

Мероприятие организовано «РосМолСпорт Московской области» при поддержке «Юнармии» городского округа Люберцы и КДЦ «Союз».

Во вторник в 16:00 в культурно-досуговом центре «Союз» под эгидой «РосМолСпорт Московской области» состоится мастер-класс по киокусинкай карате «Уроки силы и чести». Его проведет Александр Дьяченко от спортклуба «Медведь» для юнармейцев городского округа Люберцы.

КДЦ «Союз» находится по адресу: городской округ Люберцы, поселение Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.

Стиль Киокушинкай (Киокусинкай) карате создан корейцем японского происхождения Оямой Масутацу на основе различных стилей японского карате, прежде всего Годзю-Рю, Шотокан и корейских систем рукопашного боя.