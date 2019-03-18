РИАМО – 18 мар. В Красногорске 20 марта в классе бывшей Антифашистской школы пройдет экзамен по немецкому языку, в мероприятии смогут принять участие ребята из лицеев и школ городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Музея Победы.

«В Немецком клубе Красногорского филиала Музея Победы и Общества дружбы городов-побратимов Красногорск-Хехштадт 20 марта впервые пройдут международные экзамены по немецкому языку. Тестирование состоится в том числе в классе Антифашистской школы», – отмечается в сообщении.

Свои знания немецкого смогут подтвердить дети от 10 до 16 лет.

«Это члены Немецкого клуба, изучающие язык уже на протяжении двух лет, а также учащиеся нескольких школ Красногорска (МБОУ «Опалиховская гимназия», МБОУ СОШ №10, МБОУ «Нахабинская гимназия №4», МБОУ «Лицей №4» и другие)», – перечисляется в материале.

Кроме того, участники сдадут тесты уровней А1 и А2 по шкале Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (GER).

«В качестве экзаменаторов выступят эксперты АНО ДО «Центр иностранных языков и международного сотрудничества «Партнер»», единственного в Московской области официального партнера Гете-института при посольстве Германии», – подчеркнула заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

По результатам экзаменов успешно сдавшие получат сертификаты международного образца, которые признаются во всех странах мира.