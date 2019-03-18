РИАМО - 18 мар. В пятилетнюю годовщину присоединения Крыма к России подмосковные жители на площадях и в парках городов станцевали под «Севастопольский вальс», во флешмобе приняли участие 15 муниципалитетов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеоролик, на котором можно увидеть жителей городов Подмосковья, которые танцуют под «Севастопольский вальс». К мероприятию присоединились люди разного возраста – от школьников до пенсионеров.

«Севастопольский вальс» называют неофициальным гимном Крыма. Сегодня жители Подмосковья так отметили важный для страны день!» – отметил Воробьев в подписи к видеролику.

В ролике уточняется, что участие во флешмобе приняли жители 15 муниципалитетов, среди которых Дубна, Дзержинский, Чехов, Котельники, Балашиха и другие.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь – городом федерального значения.