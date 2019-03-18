РИАМО – 18 мар. Сотрудники Шереметьевской таможни на «зеленом коридоре» остановили 44-летнего гражданина Украины, вылетавшего рейсом в Тель-Авив, который пытался переместить через таможенную границу незадекларированные наличные денежные средства, сообщается на официальном сайте таможни.

«В ходе таможенного контроля при устном опросе пассажир заявил о наличии у него денежных средств, в разрешенном размере. Далее, при таможенном осмотре, мужчиной были предъявлены два полиэтиленовых пакета, в которых находилось 38960 долларов США, что является крупным размером», – говорится в сообщении.

В действиях пассажира усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере».