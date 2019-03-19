РИАМО - 19 мар. В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта), в управлении Роспотребнадзора по Московской области организуют горячую линию по вопросам, связанным с заболеванием, сообщается на сайте ведомства.

«В период с 19 по 29 марта специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проконсультируют всех обратившихся по вопросам и расскажут о профилактике туберкулеза, путях проникновения туберкулезной бактерии в организм, признаках туберкулеза. Как оградить себя от заболевания туберкулезом», — говорится в сообщении.

Задать вопросы и получить консультации можно по телефонам горячей линии: 8-800-222-1360, отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Московской области 8 495-586-12-01, 8-495-586-12-23, в территориальных отделах ведомства и в центре гигиены и эпидемиологии в Московской области.