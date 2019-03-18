РИАМО – 18 мар. Суд Москвы не удовлетворил иск муниципальных депутатов Ильи Яшина, Константина Янкаускаса и Юлии Галяминой к столичному департаменту ЖКХ о запрете использования химических реагентов на улицах города, передает ТАСС.

«В удовлетворении исковых требований отказать», – сказала судья Алеся Орехова.

Яшин отметил, что использование реагентов наносит вред обуви, реагенты опасны для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей. С каждым годом расходы на закупку реагентов растут: потрачены 6 миллиардов рублей на покупку 260 тысяч тонн реагентов, город был засыпан ими.

«Просим прекратить использование реагентов в нашем городе», – потребовал он.

Представитель ответчика заявил, что комбинированные реагенты используются на территории Москвы согласно установленным правилам и нормам.

«Экологическая экспертиза проводила проверку реагентов, нам было выдано разрешение на использование определенного перечня реагентов на 10 лет, которые мы и используем в данный момент. Мы используем только те реагенты, которые прошли экологическую экспертизу. Мы считаем, что оснований для удовлетворения иска не имеется», – дополнил представитель департамента ЖКХ правительства Москвы.