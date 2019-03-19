РИАМО – 19 мар. Новую лодочную станцию обустроят в парке усадьбы Люблино в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории, к станции смогут одновременно причаливать до восьми лодок, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что к станции смогут одновременно причаливать до восьми лодок.
По словам Бирюкова, сейчас формируется металлокаркас сооружения, затем начнут монтаж павильона станции, его внутреннюю и внешнюю отделку.
«Лодочная станция будет выполнена в одной стилистике с другими сооружениями парка. В ее облицовке используют натуральный материал – декоративные панели из лиственницы», - уточнил Бирюков.
Заммэра столицы отметил, что в парке активно ведут работы по монтажу двух сцен для проведения массовых мероприятий и строят павильон для церемоний бракосочетаний и общественно-культурных событий.
«Вдоль Люблинского пруда появится уютная набережная, на территории парка высадят новые деревья и кустарники, разобьют цветники. Кроме того, идет устройство спортивных и детских площадок», - добавил Бирюков.
Все работы планируют завершить в 2019 году.
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