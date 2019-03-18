РИАМО - 18 мар. Останкинский суд Москвы приговорил совладельцев «Нота-Банка» к 8,5 и 6 годам заключения в колонии за хищение более 2,1 миллиардов рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Суд признал Ерохиных виновными в хищении более 2,1 миллиарда рублей. Дмитрия Ерохина суд приговорил к 8,5 годам колонии, Вадим Ерохин приговорен к 6 годам колонии», - сказал собеседник агентства.

По данным РИА Новости, один из руководителей банка в 2015 году похитил 1,5 миллиарда рублей, размещенные «Мостотрестом» на депозите. Организация открыла счет в «Нота-Банке» и перечислило на депозит указанную сумму. Данное вложение было обязательным условием для выдачи компании банковской гарантии на 2,5 миллиарда рублей «дочке» организации - компании «Трансстроймеханизация» - для строительства аэропорта в Хабаровске.

Но через некоторое время банк лишился лицензии и назад свои деньги компания получить не смогла. Следствие считает, что Ерохины целенаправленно похитили деньги у «Мостотреста». Также следствие уверено, что братья присвоили 321 миллион рублей, оформив их в качестве необеспеченного личного займа, не возвращенного банку.