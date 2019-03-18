РИАМО - 18 мар. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования начал проверку информации о недостоверных записях на приемы к врачам в Одинцове, виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, сообщила в понедельник директор ТФОМС Московской области Ольга Мисюкевич.

Ранее жители Одинцова начали обсуждать в соцсетях фальшивые записи о посещении врачей. Выяснилось, что некоторые жители «посещали» медработников в поликлиниках, хотя на самом деле они не ходили на прием к врачам.

«ТФОМС Московской области осведомлен об имеющихся проблемах. По всем поступающим обращениям проводятся проверки совместно со страховыми Московской области. В случае выявления нарушений применяются финансовые санкции», - сказала Мисюкевич.

Она добавила, что виновные должностные лица будут привлечены к соответствующим мерам ответственности.