РИАМО – 18 мар. ГИБДД Москвы призывает любителей велотранспорта не торопиться выезжать на дороги города, в настоящее время на магистралях сохраняются условия для возникновения гололедицы, сообщается на сайте ведомства.

С наступлением весны управлением ГИБДД уже зарегистрированы два случая наезда транспортных средств на велосипедистов, одним из которых является несовершеннолетний ребенок.

«Так, 17 марта в 19:20 на улице Изюмская в районе дома 39 корпус 1 водитель легкового автомобиля совершил наезд на мальчика 8 лет, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. <…> Кроме того, на одежде ребенка отсутствовали светоотражающие элементы, способные значительно снизить риск попадания в дорожные аварии», – говорится в сообщении.

С учетом сокращенного светового дня, а также сохраняющегося обледенения дорожного покрытия, Госавтоинспекция обращается к любителям велотранспорта с просьбой не торопиться выезжать на дороги и улицы столицы.

«Отдельно обращаемся к родителям юных участников дорожного движения с призывом ежедневно заботиться о безопасном передвижении детей и обучать их дисциплинированному поведению на улицах, во дворах и дорогах города», – подчеркивается в материале.