РИАМО - 18 мар. На Золоторожской набережной на территории завода «Кристалл» открылся автомобильный музей, посвященный автомобилям, оставившим след в истории, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы музея.

«В автомузее представлена коллекция автомобилей, которые оставили свой след в истории человечества, иллюстрируют собой эволюцию развития автомобилестроения в разных странах мира. Каждый автомобиль в нашем музее настоящий антиквариат, результат огромного труда коллекционеров ретроавтомобилей и реставраторов. За каждым экспонатом автомузея стоят годы поисков и титанические труды, проведенные в реставрационных мастерских», - сказал собеседник агентсва.

Он добавил, что на объединенной территории завода «Кристалл» на основе автомузея создано многофункциональное пространство: коворкинг, лекторий, мастерская авто-конструирования, моделирования и рисования для детей и взрослых.

Также в музее будут проходить разнообразные мероприятия: авторалли, слеты участников автомобильных клубов, детские спортивные соревнования.