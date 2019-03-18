РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. В музейно-выставочном комплексе подмосковных Люберец 23 марта пройдет поэтический фестиваль восточно-славянских культур «Единство», сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт» Сергей Агаджанян.

«Двадцать третьего марта в 14:00 в музейно-выставочном комплексе состоится поэтический фестиваль восточно-славянских культур «Единство». В мероприятии примут участие поэты и чтецы, являющиеся носителями русской, украинской, белорусской, сербской и польской культуры», – сказал Агаджанян.

Фестиваль разобьют на поэтические блоки, каждый из которых завершится музыкальным номером. Ожидается выступление гостей из украинского молодежного клуба Москвы, участников творческого коллектива «Импровизация», вокальной студии «Время» культурного комплекса «Котельники», лидеров «РосМолСпорт Московской области» и других.

Музейно-выставочный комплекс находится по адресу: Люберцы, улица Звуковая, дом №3.