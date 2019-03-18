РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. В подмосковных Люберцах 20 марта проведут общеукрепляющую зарядку для молодежи городского округа, сообщила «РИАМО в Люберцах» лидер «РосМолСпорт Московской области» Светлана Лебедева.

«Двадцатого марта в фитнес-клубе RE:fit в Люберцах пройдет общеукрепляющая зарядка с элементами тайского бокса для активной молодежи горокруга. Она состоится в рамках регулярных бесплатных занятий «СпортСоцЧас», – сказала Лебедева.

Она добавила, что зарядка начнется в 16:00. Ее проведет председатель общественного движения «Русский характер», призер России по тайскому боксу Анастасия Блинова. Клуб находится по адресу: улица Инициативная, дом №13.

Мероприятие организовано «РосМолСпорт Московской области» при поддержке клуба RE:fit.