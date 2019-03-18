РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. В парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 24 марта проведут мастер-класс по актерскому мастерству в преддверии всемирного Дня театра, сообщается в группе «Парк «Дубрава» | Городской округ Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска в парке «Дубрава» 24 марта в 17:00 пройдет мастер-класс по актерскому мастерству в преддверии всемирного Дня театра. Мероприятие состоится при благоприятных погодных условиях», – говорится в сообщении.

Всемирный День театра – международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта. Этот праздник традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».