РИАМО - 18 мар. Сотрудники Госиснпекции по недвижимости добились ликвидации незаконно построенного трехэтажного здания из железобетонных конструкций в районе строительства Большой кольцевой линии метро в Печатниках, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Работы по сносу самостроя проводились по адресу: улица Гурьянова, владение 2. Отдельно стоящее трехэтажное здание из железобетонных конструкций общей площадью около 1 тысячи квадратных метров было возведено без разрешительной документации на территории бывшей временной производственной базы.

«Земельный участок под цели капитального строительства не предоставлялся, разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не выдавались. Органами исполнительной власти приняты меры по освобождению земельного участка от самостроя», – отметил начальник Госиснпекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В настоящее время проводятся мероприятия по вывозу строительного мусора. На освобожденной территории появится станция «Печатники» Большой кольцевой линии метро.