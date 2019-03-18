РИАМО - 18 мар. Следователи Москвы продолжают устанавливать все обстоятельства смерти мальчика, страдающего аутизмом и являющегося ребенком-инвалидом, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

«По поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») по материалам ранее проведенной доследственной проверки», – говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 12 марта женщина вызвала бригаду скорой помощи для своего сына, страдающего аутизмом и являющегося ребенком-инвалидом, в связи с ухудшением состояния его здоровья. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика. При визуальном осмотре тела погибшего мальчика признаков насильственной смерти не обнаружено.

Со слов матери, ребенок получал специализированное лечение и наблюдался у врачей. Также на иждивении женщины находится ее мать, имеющая проблемы со здоровьем.

В рамках расследуемого дела следователи проверят полноту полученного ребенком лечения и необходимого ухода, допросят родителей, родственников, медицинских работников и сотрудников органов опеки и попечительства, и иных компетентных органов. Расследование продолжается.