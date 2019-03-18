РИАМО – 18 мар. Apple без предупреждения презентовала сразу несколько новых моделей планшетов iPad, передает в понедельник Газета.ru.

Компания представила публике 10,5-дюймовый iPad Air и 7,9-дюймовый iPad mini.

«Сегодня семейство iPad делает два больших шага вперед», – заявил старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу Фил Шиллер.

Ранее на сайте издания сообщалось о том, что голливудские студии жалуются на сотрудничество с Apple – якобы руководство компании ведет себя слишком назойливо и навязывает свое видение при создании сериалов и фильмов.

Также масштабное исследование показало, что Apple Watch неэффективны в обнаружении проблем с сердечным ритмом.