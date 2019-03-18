РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец возле дома на улице Камова в понедельник из гидранта начал бить фонтан воды в несколько метров высотой, сообщил «РИАМО в Люберцах» житель микрорайона.

«Возле дома №12 на улице Камова сорвался гидрант. Оттуда бьет большой фонтан воды, мощный очень», – сказал житель.

Он добавил, что жители подогнали свои автомобили и моют их под струями воды.

По словам сотрудника пресс-службы группы компаний «Самолет», сорвалось подключение гидранта.

«В течение получаса аварийная ситуация будет устранена», – заключил сотрудник.