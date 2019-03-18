РИАМО - 18 мар. Компанию «Леонтьево» в подмосковном Ступине проверили на предмет соблюдения требований законодательства РФ в сфере контроля качества и безопасности зерна, за выявленные недочеты организацию оштрафовали на 10 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В процессе проверки управлением был выявлен факт нарушения правил хранения зерна. На складах у входа отсутствуют скребки, подстилки и щетки для предотвращения загрязнения складов. На одном из зерноскладов зерно хранится вплотную к стенам, полностью перекрывая проходы. Деревянные трапы или настилы, уложенные по поверхности для прохождения по насыпи зерна, отсутствуют», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения ЗАО «Леонтьево» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, законному представителю юридического лица выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.