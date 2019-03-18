РИАМО - 18 мар. В переходе станции Московского метрополитена «Александровский сад» образовалась течь, вода поступала из соседнего здания, течь удалось устранить, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московского метрополитена.

«Вечером 18 марта в подуличном переходе на станции «Александровский сад» образовалась течь. Все коммуникации метрополитена в порядке. Вода поступала из соседнего здания», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас течь устранена.