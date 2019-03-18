РИАМО - 18 мар. В поселке Софьинское Раменского района Подмосковья возводится универсальное индустриальное здание №3 на территории многофункционального комплекса «Софьино», участники строительства устранили выявленные на объекте нарушения, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В настоящее время ведется монтаж кровли и ограждающих конструкций здания», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В составе здания предусмотрены складские и технические помещения. Площадь объекта составит 16,34 тысячи квадратных метров.

Заказчиком выступает ООО «Проект-Девелопмент».

Плановое завершение работ – четвертый квартал 2019 года.