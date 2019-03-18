РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. В подмосковном Подольске строительство новой автодороги Восточный обход позволит разгрузить проспекты Юных Ленинцев и Ленина, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Строительство автодороги Восточный обход предусмотрено схемой территориального планирования транспортного обслуживания Подмосковья, утвержденной постановлением правительства Московской области. Данная дорога будет состоять из нескольких участков и будет проходить от места пересечения улицы Лобачева с Домодедовским шоссе, далее – мостовой переход через реку Пахра, затем до улицы Плещеевская, далее до улицы Быковская, затем по улице Вишневая и до улицы Маяковского.

«Также в составе Восточного обхода есть участок автомобильной дороги «Плещеево – М-2 «Крым» с выходом на скоростную автодорогу М-2 «Крым». Восточный обход города Подольска – это четырехполосные участки дороги, их длина составит 9,4 километра и 2,3 километра. Отметим, что строительство Восточного обхода Подольска позволит разгрузить проспект Юных Ленинцев и проспект Ленина, при этом создаст инвестиционную привлекательность микрорайона Восточный», – говорится в сообщении.

В проекте «Внесение изменений в генеральный план городского округа Подольск Московской области» был зарезервирован коридор под размещение данной автодороги и отражены все транспортные связи, утвержденные схемой транспортного планирования Московской области.

«Для строительства автодороги необходимо провести ряд мероприятий, а именно – разработать и утвердить проект планировки и проект межевания, в которых более тщательно будет проработана территория, а также определены землепользователи, которых затронет строительство», – сказал председатель комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа Сергей Цаплинский.

По его словам, также необходимо будет разработать проектную документацию на строительство линейного объекта. В ней будет отражена стоимость строительства, потребность в установке защитных экранов и прочее.

Сроки реализации объекта будут зависеть от наличия финансирования в бюджете Московской области. Заказчиком документации по планировке будет комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.