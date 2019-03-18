РИАМО - 18 мар. Выступление немецкой рок-группы Rammstein в июле перенесли со столичного стадиона «Динамо» на более вместительную арену «Лужники», сообщается на сайте организаторов мероприятия концертного агентства TCI.

В ноябре 2018 года Rammstein анонсировал грандиозный стадионный тур. Эта новость вызвала ажиотаж среди поклонников коллектива: в первый день было продано более 800 тысяч билетов, а также объявлены дополнительные даты. Впервые в истории концертов в России организатор констатировал, что билеты закончились спустя менее чем две недели с начала продаж.

«В связи с многочисленными обращениями поклонников группа Rammstein приняла решение о переносе московского шоу на самую крупную площадку страны – большую спортивную арену «Лужники». Так, 21 марта в 10:00 по московскому времени на сайте Parter.ru в продажу поступят дополнительные билеты», – отмечается в сообщении.

Ранее приобретенные билеты на «ВТБ Арена» – центральный стадион «Динамо» действительны для всех категорий. Обменивать билеты не требуется. Обладателям билетов в сектора необходимо получить информацию о новых местах на БСА «Лужники» по ссылке.

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