РИАМО - 18 мар. Госжилинспекция Подмосковья пресекла эксплуатацию опасного внутриквартирного газового оборудования в Раменском районе, были оштрафованы две хозяйки квартир, сообщается на сайте ведомства.

Ведомство обнаружило несанкционированное подключение внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) в доме №9/9 по Кооперативной улице в поселке Родники Раменского района. Руководитель Госжилинспекции Вадим Соков уточнил, что нарушения были выявлены в ходе комиссионной проверки вместе со специалистами филиала АО «Мособлгаз».

«Инспекторы и газовики установили, что наниматели одной из квартир подключили водонагревательную колонку кустарным способом, через самодельный распределитель. Это создавало реальную угрозу серьезной аварии, поэтому газоснабжение квартиры было полностью отключено. Хозяйку квартиры привлекли к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями», - говорится в сообщении.

После этого хозяйка жилья заключила договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Специалисты восстановили газоснабжение квартиры согласно установленным правилам и нормам.

«В другой квартире (в этом же доме) также пришлось демонтировать самовольно установленную колонку. Здесь удалось обойтись без полного отключения от газоснабжения. Владелица квартиры была оштрафована на 1 тысячу рублей за нарушение правил безопасного использования газового оборудования», - добавляется в материале.

Регулярные проверки состояния ВКГО проводятся в Подмосковье по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в соответствии с решением областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Особое внимание уделяется квартирам жителей из так называемой «группы риска» - это пожилые одинокие граждане, инвалиды, люди, ведущие асоциальный образ жизни.

«Одна из главных задач для обеспечения безопасности при пользовании газом – это свести к минимуму фактор «человеческого риска». Штрафы здесь – не самоцель, а воспитательная мера. Помимо этого, мои коллеги проводят разъяснительную работу о правилах использования газового оборудования в квартирах», - уточнил Соков.

Он добавил, что управляющие компании размещают необходимые сведения на общедворовых и внутриподъездных информационных стендах, а также на своих интернет-сайтах. Тематические сюжеты с участием наших инспекторов регулярно выходят в муниципальных и региональных средствах массовой информации.