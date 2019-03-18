РИАМО - 18 мар. Массовые флешмобы в честь пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией прошли в Домодедове и Серебряных Прудах, активисты «Молодой гвардии «Единой России» Подмосковья выстроили слово «Крым», говорится в сообщении пресс-службы организации.

«В акциях приняли участие более ста человек Таким образом МГЕР призывает мировое сообщество признать легитимным выбор народа полуострова Крым о воссоединении с Российской Федерацией», - говорится в материале.

Кроме этого, ступинские молодогвардейцы провели акцию «Крым и Россия: вместе и навсегда!». Активисты предлагали участвовать в опросе-викторине и сами рассказывали об истории полуострова, раздали участникам акции памятные календари.

В ряде городов Подмосковья сегодня прошла масштабная акция – под широко известную песню «Севастопольский вальс», ставшую неофициальным гимном Крымского полуострова, участники флешмобов закружились в вальсе на площадях подмосковных городов.

«Восемнадцатое марта не сравнится ни с одной из торжественных дат в новой истории Крыма и России. Наши товарищи в Крыму и Севастополе, с которыми мы на постоянной связи, не устают повторять, что они жалеют только об одном: что референдум о вхождении Крыма в состав Российской Федерации не прошел раньше. Конечно, историю не перепишешь, но каждый новый день Крыма, вернувшегося в родную гавань, наполнен гордостью за свою страну», - отметил лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

На полуострове Крым 16 марта 2014 года состоялся референдум, на котором подавляющее большинство жителей проголосовали за вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Уже на следующий день руководство Крыма провозгласило независимость полуострова от Украины, а 18 марта президент России Владимир Путин подписал межгосударственный договор, вернувший полуостров нашей стране. Этот день в Республике Крым официально признан Днем воссоединения Крыма и России.