РИАМО - 18 мар. В Московской области насчитывается 85 хлебопекарных организаций, однако производственные мощности на сегодня используются только на 50%, в связи с этим предложено внести изменения в региональное законодательство, в частности, снизить налог на прибыль и имущество для производителей хлебобулочной продукции, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного парламента.

Комитет Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка провел выездное заседание на тему «Развитие хлебопекарной промышленности на территории Московской области».

«На сегодняшний день в хлебопекарной отрасли есть ряд проблем. Это, в частности конкуренция со стороны производителей из других регионов, а также сокращение производства», – заявил председатель комитета Сергей Керселян, открывая заседание.

В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин привел данные, что на сегодняшний день в регионе насчитывается 85 хлебопекарных организаций. Производственная мощность хлебопекарной промышленности – 800 тысяч тонн в год.

При этом министр дополнил, что производственные мощности на сегодня используются только на 50%. Износ оборудования предприятий составляет свыше 70%.

В бюджет Московской области крупными и средними предприятиями было уплачено 750 миллионов рублей налогов. Численность сотрудников отрасли составляет 14730 человек. Средняя заработная плата – 42 тысячи рублей.

Министр отметил следующие факторы, оказывающие влияние на отрасль: снижение покупательской активности; рост уровня цен на сырье и издержки производства; усиление конкуренции со стороны региональных производителей; территориальная ограниченность распространения продукции ввиду сроков ее хранения; смещение потребительского спроса в сторону более полезной и недорогой продукции; доступность льготного кредитования.

Что касается путей развития хлебопекарной отрасли, то участниками были выделены следующие возможности: обновление производственных мощностей; расширение ассортимента нетрадиционных видов продукции; снижение производственных издержек; повышение качества товаров; расширение рынков сбыта продукции.

В связи с этим министром было предложено внести изменения в региональное законодательство – снизить налог на прибыль и имущество для производителей хлебобулочной продукции. Также было предложено снижение ставки земельного налога и субсидирование инвестиционной деятельности. Все эти предложения комитет Мособлдумы возьмет в проработку.

Подводя итоги заседания, Керселян подчеркнул, что на фоне озвученных ключевых проблем отрасли для выработки полноценной стратегии развития важно получить также и обратную связь от производителей. Свои предложения можно направлять как в комитет Мособлдумы, так и в адрес регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.