РИАМО - 18 мар. В составе ЖК «Инновация» на улице Агрохимиков в поселке Новоивановское Одинцовского округа Подмосковья начали строить жилой дом с подземным паркингом, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Реализацию данного проекта осуществляет ООО «Специализированный застройщик «Гранель-М». Плановое завершение строительства – третий квартал 2023 года», — сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Общая площадь дома переменной этажности (15-24) составит 89,739 тысячи квадратных метров. По проекту, дом рассчитан на 1403 квартиры, также на объекте предусмотрено размещение 42 апартаментов гостиничного типа. Подземный паркинг рассчитан на 259 машино-мест.

На прилегающей территории появятся места для отдыха, детская игровая и спортивная площадки, парковочное пространство, территорию озеленят. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.