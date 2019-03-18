РИАМО – 18 мар. За неделю застройщики устранили 241 нарушение на стройках Московской области, кроме того, оформлена разрешительная документация на три объекта, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«В период с 11 по 17 марта 2019 года на строящихся объектах выявлено 285 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 241 ранее выявленное нарушение», – говорится в сообщении.

Кроме того, на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 157 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 29 строительных площадок.

«Устранено 33 нарушения порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на три объекта, а также устранено 19 иных нарушений», – подчеркнул начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

За неделю инспекторским составом ведомства проведено 196 проверок строящихся объектов.