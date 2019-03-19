РИАМО – 19 мар. Центр организации дорожного движения правительства Москвы порекомендовал водителям ездить в ближайший период на зимних шинах, пока не установится стабильная плюсовая температура, по утрам еще возможно образование гололедицы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ЦОДД.

«В Москву пришла календарная весна и установилась солнечная погода, однако, по прогнозам синоптиков, климатическая весна придет в Московский регион не раньше середины апреля. Мы рекомендуем менять (зимние - ред.) на летние шины только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы и установится стабильная плюсовая температура», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время в утренние часы еще возможно образование гололедицы, а температура воздуха, по прогнозам синоптиков, не превысит 8 градусов в дневное время суток.

«Будьте аккуратны на дороге, помните о безопасности», - заключил сотрудник пресс-службы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что климатическая весна с температурами до 13-15 градусов тепла придет в Москву не раньше середины апреля.