РИАМО - 18 мар. В ходе проверки строительства жилого дома в микрорайоне Новая Деревня подмосковного Пушкина выявили нарушения, застройщик приступил к их устранению, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Ведомство совместно с представителями ГБУ «Мособлстройцнил» приступило к проверке строительства жилого дома №16 в микрорайоне Новая Деревня.

«Инспекторским составом ведомства выявлены нарушения в организации строительства и содержании стройплощадки строящегося объекта», – заявил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщик уже приступил к устранению всех замечаний.

Представители «Мособлстройцнила» провели лабораторные обследования монолитных конструкций здания и качества кирпичной кладки.

По проекту общая площадь трехсекционного дома переменной этажности (12-14) составит 17462 квадратных метра. Новостройка рассчитана на 251 квартиру.

Как отметил Гарибян, сейчас на объекте ведут кладку фасадных стен третьего этажа, монолитные работы плиты перекрытия седьмого этажа, армирование стен восьмого этажа.

Застройщиком объекта выступает ООО «Флагман». Проверка на объекте продлится до 5 апреля. Планируемый срок завершения работ – первый квартал 2020 года.