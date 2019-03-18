РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 мар. Свыше 500 участников объединил флешмоб «Севастопольский вальс» в парке «Ивановские пруды» в подмосковном Красногорске в понедельник, сообщается в группе «Парки Красногорска» в социальной сети «ВКонтакте».

«В парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» состоялся флешмоб, посвященный 5-летию воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии приняли участие более пятисот человек», – говорится в сообщении.

Еще один танцевальный флешмоб состоится в понедельник в Красногорске в торговом центре «Красный кит» в 18:55.

В день пятилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией, 18 марта, в городах Подмосковья прошла масштабная акция. Участники флешмобов станцевали под известную песню «Севастопольский вальс», ставшую неофициальным гимном Крымского полуострова.