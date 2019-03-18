РИАМО – 18 мар. Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с недостоверной информацией и ответственности за ее распространение, глава страны утвердил штрафы за распространение фейковых новостей в размере до 1,5 миллионов рублей, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Авторами законопроекта стали депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, а также его первый заместитель Людмила Бокова. Совет Федерации одобрил документ 13 марта.

«Закон предполагает запрет на распространение недостоверной информации или фейков, которые несут угрозу жизни и здоровью граждан. Предусматриваются также и штрафы для граждан, должностных и юридических лиц с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой», – отмечается в сообщении.

Как следует из текста документа, Генпрокуратура в случае обнаружения недостоверной информации должна обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к информационному ресурсу, который распространяет фейки.

«Если редакция проигнорирует уведомление Роскомнадзора, оператор связи заблокирует ресурс, а владельцы или авторы сообщения получат штраф», – поясняется в сообщении.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал законопроект достаточно продуманным и уточнил, что документ не имеет отношения к цензуре.

Официальный представитель Кремля рассказал, что область фейковых новостей жестко регулируется во многих странах мира, в том числе европейских.