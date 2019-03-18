РИАМО – 18 мар. На стадионе «Металлург» в Ступине по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» впервые прошел спортивный праздник «Кубок ГТО - 2019» среди трудовых коллективов управляющих компаний городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Соревнования были посвящены профессиональному празднику работников сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие открыл председатель окружного совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Павел Челпан.

«В зале спорткомплекса «Металлург» собрались 10 команд, судейская бригада и болельщики. В состав каждой команды вошли 10 участников, которым предстояло пройти несколько испытаний комплекса ГТО: наклоны, прыжки в длину, стрельбу из пневматической винтовки и другие», – говорится в сообщении.

Главный судья соревнований – обладатель золотого знака отличия комплекса ГТО Андрей Плохов отметил, что судейская бригада под его руководством обеспечила участникам соревнований равные условия в борьбе за победу.

«В этом году впервые испытания ГТО в Ступине были приурочены к профессиональному празднику работников ЖКХ. Для жителей округа фестиваль ГТО стал традиционным и популярным среди любителей здорового образа жизни», – отметила один из организаторов соревнований, координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Анна Россихина.

По ее словам, с каждым годом на площадках праздника собирается все больше людей, во многом благодаря развитию и популяризации комплекса ГТО и здорового образа жизни.