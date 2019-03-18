РИАМО – 18 мар. В Солнечногорске прошли квесты, классные часы, тематические викторины и конкурсы, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией, главными площадками мероприятий стали школы и детские сады муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Праздник является частью программы патриотического воспитания.

«Всего в мероприятиях, посвященных воссоединению Крыма с Россией (референдум проведен в марте 2014 года – ред.), приняли участие свыше 12 тысяч юных жителей округа. Пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией в школах и детских садах Солнечногорска отметили интересными праздничными мероприятиями. В дошкольных учреждениях прошла серия интерактивных занятий «Россия-Крым». В школах прошли различные тематические классные часы и квесты», – говорится в сообщении.

Начальник управления образования в муниципалитете Сергей Гагин уточнил, что школьники приняли участие в классных часах и беседах, концертных программах и спортивных соревнованиях, конкурсах чтецов и викторинах, посвященных славной истории полуострова, начиная с древних времен и до наших дней.

«Специально к этому дню ребята подготовили рисунки, красочные плакаты и листовки», – дополнил он.

В учебных классах в преддверии праздника были оформлены информационные стенды, посвященные истории и современному развитию Крыма: «Россия и Крым – единая судьба», «Крым-вчера, сегодня, завтра», «Крым и Севастополь. Возвращение на родину!».