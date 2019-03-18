РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. В подмосковном Королеве завершилась городская акция #ЯСпасаюЖизнь, где можно было сдать кровь для нуждающихся людей, в ходе нее собрали около 53 литров крови, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы администрации городского округа.

«Неравнодушные жители города сдали 53 литра и 550 миллилитров крови на акции, которая завершилась 18 марта. Участниками стали 167 человек, из которых 119 сдали кровь», – отметил представитель.

Ежегодно в Московской области кровь сдает более 50 тысяч человек.