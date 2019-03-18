РИАМО – 18 мар. Задержан 49-летний мужчина, совершивший преступление против половой неприкосновенности малолетней на юго-западе столицы, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Москве.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

«По данным следствия, 17 марта 2019 года мужчина, зайдя в помещении одного из детских театров, расположенного на юго-западе Москвы, подошел к ранее незнакомой малолетней девочке и совершил в отношении последней насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении.

В ходе допроса мужчина признал вину в полном объеме.

В настоящее время с обвиняемым проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

«В скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается», – заключается в материале.