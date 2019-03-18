РИАМО - 18 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил россиян с пятилетием воссоединения Крыма и РФ и отметил, что полуостров всегда будет неотъемлемой и полноценной частью страны.

«Друзья, поздравляю всех со знаменательной датой - первым юбилеем воссоединения России с Крымом. Ровно 5 лет назад он вернулся домой. Трудно поверить, что когда-то полуостров входил в состав другого государства. Для нас он всегда был, есть и будет неотъемлемой и полноценной частью России. С праздником!» - написал Брынцалов в соцсети «ВКонтакте».

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав РФ.