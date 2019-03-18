РИАМО - 18 мар. Новый сезон шоссейных велозаездов Gran Fondo Russia стартует в конце мая, первый заезд состоится 26 мая в подмосковной Рузе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Стартовая площадка будет расположена, как и в прошлом году, на площади перед зданием городской администрации, а сама трасса в этом году будет пролегать по территории Рузского и Можайского городских округов.

«Gran Fondo проходит в России с 2016 года, а в этом году участников ждут четыре старта, один из которых впервые пройдет под эгидой международного союза велосипедистов UCI. Попробовать себя и свои силы в велозаездах может любой желающий старше 18 лет, выбрав одну из трех дистанций (30 километров, 60 километров или 90-120 километров) или формат велогонки», – говорится в сообщении.

Регистрация на весенний заезд Gran Fondo Russia 2019 в Рузе откроется в конце марта на официальном сайте проекта.

13-14 июля – UCI Gran Fondo, Москва и Волоколамск и Клин; 28 июля – Суздаль, Владимирская область; 15 сентября – Дракино, городской округ Серпухов.

«В этом году сразу три старта в рамках Gran Fondo Russia 2019 пройдут в Подмосковье. Особенной нашей гордостью станет старт 15 сентября в Серпухове. Трасса нового заезда пройдет по территории уникального Приокско-Террасного заповедника, где живут зубры. Уверен, что велогонщики останутся довольны всеми заездами и вновь высоко оценят уровень проведения спортивных мероприятий в регионе», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.