РИАМО - 18 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов оказался в тройке лидеров в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации по итогам февраля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в феврале стали Юрий Бурлачко (Краснодарский край), Игорь Брынцалов (Московская область) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург)», – говорится в сообщении.

При составлении рейтинга проводился анализ упоминаемости политиков в СМИ и составлялся медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 49 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

В феврале СМИ писали, что Брынцалов и начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков подписали соглашение о взаимодействии по вопросам законотворческой деятельности. Также Брынцалов прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, заявив, что ответственной за правовое обеспечение реализации послания в регионе назначена Мособлдума.

Помимо этого, Брынцалов сообщал, что областной парламент рассмотрел и одобрил законопроект, которым предусмотрено предоставление пенсионерам Подмосковья компенсации за оплату вывоза мусора. Также на заседании Мособлдумы Брынцалов отмечал, что в связи с активным строительством соцобъектов в 2019 году планируется создать новый контролирующий орган – общественные советы.

«Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.