РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. В подмосковном Королеве на площади у Центрального дворца имени Калинина прошел торжественный митинг в честь пятилетия присоединения Крыма к РФ, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«По историческому ходу событий, по трудовым, героическим традициям Крым всегда был и остается нашим родным. По исторической природе, по месту расположения Крым – это несущий крейсер, охраняющий наши южные границы», – сказал председатель городского совета ветеранов Владимир Ковтуненко.

В митинге приняли участие члены байкерского клуба «Ночные волки», совет ветеранов городского округа, студенты, школьники и жители города.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь – городом федерального значения.

Восемнадцатого марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал межгосударственный договор, вернувший полуостров России. Этот день в Республике Крым официально признан Днем воссоединения Крыма и России.