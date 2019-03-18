РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. В подмосковном Королеве на площади у Центрального дворца имени Калинина прошел торжественный митинг в честь пятилетия присоединения Крыма к РФ, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
В митинге приняли участие члены байкерского клуба «Ночные волки», совет ветеранов городского округа, студенты, школьники и жители города.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь – городом федерального значения.
Восемнадцатого марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал межгосударственный договор, вернувший полуостров России. Этот день в Республике Крым официально признан Днем воссоединения Крыма и России.
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