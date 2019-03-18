РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на круговом движении с Большой Серпуховской улицы на Симферопольскую улицу подмосковного Подольска в понедельник вечером, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.

«Я проезжал мимо сегодня (18 марта – ред.) в районе 17:00. На круговом движении из поселка Железнодорожный в сторону Климовска (у гипермаркета «Глобус») увидел ДТП с участием двух легковых автомобилей. Мне показалось, что одна из машин была учебной. Столкновение не сильное», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 17:22, на данном промежутке автодороги движение затруднено.