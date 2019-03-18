РИАМО - 18 мар. В городском округе Серпухов будет возведена пристройка к зданию средней школы №17 на улице Джона Рида, 6, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Серпухове появится пристройка к МБОУ СОШ №17, рассчитанная на 200 учащихся. Ввод нового объекта образования запланирован на 2020 год. В настоящий момент производится корректировка проектно-сметной документации», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проектным данным, будет построен трехэтажный учебный корпус общей площадью порядка 3,8 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрены учебные кабинеты для начальных классов, игровые и лаборантские комнаты, спортивный зал, а также административные помещения.

На прилегающей территории планируется обустроить физкультурно-спортивную зону с беговыми дорожками и площадками для командных игр; учебно-опытную зону, состоящую из участка цветочно-декоративных растений, полевых и овощных культур, плодово-ягодного питомника и площадки для занятий творчеством. Кроме того, планируется создание территории отдыха и площадки для проведения мероприятий.

Строительство пристройки ведется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование проекта осуществляется из средств областного и муниципального бюджетов.

Заказчиком работ выступает управление архитектуры и строительства администрации городского округа Серпухов.