РИАМО - 18 мар. В Москве в понедельник температура воздуха поднялась до плюс 7 градусов, этот день стал самым теплым с начала 2019 года, абсолютный максимум для 18 марта был зафиксирован в 2015 году, сообщила РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«В 15:00 термометр на метеостанции ВДНХ показывал плюс 7 градусов – это пока самая высокая температура с начала весны и с начала календарного года. До сегодняшнего дня в марте теплее всего было 9 числа, тогда воздух прогрелся до плюс 6,5 градусов. Но это еще не окончательное значение сегодняшнего максимума, оно будет сниматься после 21:00», - сказала Волосюк.

Она заметила, что в Москве абсолютный максимум температуры для 18 марта был в 2015 году, тогда воздух прогрелся до плюс 13,4 градуса.

«Начиная с завтрашнего дня в Москве станет прохладнее, до четверга дневные температуры будут держаться на уровне 5 градусов. А вот в пятницу вполне возможно, что воздух прогреется до плюс 7 градусов. Посмотрим, возможно, природа внесет свои корректировки», - добавила Волосюк.