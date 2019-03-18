РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. В подмосковном Королеве на выездном заседании комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы обсудили проблемы хлебной промышленности региона, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Мероприятие прошло на хлебозаводе «Калининградхлеб».

«О том, какие предложения есть в плане государственной поддержки хлебобулочного производства. Во-первых, – это снижение налога на имущество, снижение ставки земельного налога, во-вторых, – это субсидирование инвестиционной деятельности», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он также отметил, что сейчас в Подмосковье действует более 85 хлебопекарных организаций с производственной мощностью в 800 тысяч тонн в год. Износ оборудования на предприятиях, построенных в период с 1919 до 1933 год порядка 70 %. А численность рабочих достигает 14 тысяч и 730 человек.

На заседании присутствовали члены комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы, министр сельского хозяйства и продовольствия региона, представители администрации Королева и представители предприятий.