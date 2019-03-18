РИАМО - 18 мар. Из одного из поездов на Замоскворецкой линии метро были высажены все пассажиры, что привело к увеличению интервала движения составов, в настоящий момент все поезда следуют согласно графику, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московского метрополитена.

«На южном участке Замоскворецкой линии кратковременно были увеличены интервалы движения из-за высадки пассажиров одного из поездов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас поезда курсируют по графику.