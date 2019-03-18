РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Учащиеся 40 школ подмосковных Люберец принимают участие в 54-й спартакиаде среди школьников «Олимпионик-2019», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 54-й раз в округе проходит спартакиада среди учащихся школ, в ней традиционно участвуют ученики с 5 по 11 классы из 40 школ. В течение учебного года юноши и девушки в нескольких возрастных группах состязаются в индивидуальном и общекомандном зачетах», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что целью соревнований является пропаганда спорта и здорового образа жизни в молодежной среде. Наряду с мини-футболом, в число общекомандных дисциплин входят «Веселые старты», баскетбол и волейбол. В индивидуальном зачете школьники соревнуются в беге на короткие дистанции, шахматах, лыжных гонках и настольном теннисе. Межшкольные турниры по мини-футболу завершатся в конце апреля.

Победителей «Олимпионика-2019» будут определять по количеству набранных баллов в конце учебного года.

Лидерами прошлогодней спартакиады среди образовательных учреждений городского округа стали учащиеся школ №№25 и 9, каждая – в своих возрастных группах. Кроме того, по итогам всех проведенных в округе соревнований в 2017-2018 годах школа №25 также показала лучшие результаты.