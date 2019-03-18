РИАМО - 18 мар. Учащиеся средней общеобразовательной школы городского округа Молодежный провели флешмоб «Крым наш», они выстроились в колонны буквами, чтобы получилось название флешмоба, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«Флешмоб объединил более 100 человек. Участники выстроились в колонны буквами «Крым наш» и выпустили в небо несколько десятков шаров цветов российского флага», – говорится в сообщении.

Затем в школе ребятам рассказали об истории Дня воссоединения Крыма и России.

«Такие патриотические мероприятия объединяют. Школьники больше узнали об истории своей страны, получили заряд бодрости и хорошего настроения», – сказал глава городского округа Молодежный Виктор Юткин.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал межгосударственный договор, вернувший полуостров России. Этот день в Республике Крым официально признан Днем воссоединения Крыма и России.